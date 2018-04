Vier Geschäftseinbrüche in nur einer Nacht beschäftigen die Ermittler der Peiner Polizei. Es werden Zeugen gesucht. Foto: Archiv

In einer Nacht vier Einbrüche in Peiner Geschäfte

Gleich vier Geschäftseinbrüche in einer Nacht, in der Nacht zu Dienstag, meldete das Polizeikommissariat Peine am Mittwoch.

In einer Arztpraxis an der Duttenstedter Straße haben die bislang unbekannten Täter nach ersten Erkenntnissen aus dem Empfangsbereich ein Sparschwein entwendet. Zugang hatten sich die Täter durch das Einwerfen einer Scheibe mit einem Pflasterstein verschafft.

Zur gleichen Tatzeit gelangten unbekannte Täter ebenfalls nach dem Einwerfen einer Scheibe in ein Blumengeschäft an der Straße Am Silberkamp. Dort wurden offensichtlich lediglich zwei Zangen und eine Schere entwendet.

Bei einem weiteren Einbruch in ein Restaurant am Friedrich-Ebert-Platz wurde nach erstem Erkenntnissen Bargeld entwendet. Angaben zur Höhe des Betrags lagen am Mittwoch noch nicht vor.

Auch das Geschäft eines Optikers an der Bahnhofstraße war das Ziel von Einbrechern. Dort brachen die Täter durch die Eingangstür ein und hebelten die Kasse auf. Auch in diesem Fall kann die Schadenshöhe kann noch nicht benannt werden.

Die Ermittler prüfen einen möglicher Tatzusammenhang. Zeugen: Tel: (0 51 71) 99 90.