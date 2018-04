Einbrüche in Gaststätten

Peine Die Serie von Einbrüchen in Geschäfte in dieser Woche reißt nicht ab. Laut Polizei vom Freitag versuchten Unbekannte zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, in eine Gaststätte an der Friedenstraße einzusteigen. Sie ließen aber von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Den...