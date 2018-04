Fünf Autos in Peine aufgebrochen

Gleich fünf Autos wurden in der Nacht auf Freitag in Peine aufgebrochen. Das Schema war dabei immer gleich: Zunächst warfen die oder der Täter die Seitenscheibe des PKW ein, dann durchsuchten sie den Innenraum nach Wertgegenständen. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Das Diebesgut: Ein Autoradio aus einem im Elsterweg geparkten Peugeot und ein Rasenmäher sowie eine Astschere aus einem VW Wohnmobil in der Gutenbergstraße.

Ebenfalls in der Gutenbergstraße wurde die Scheibe eines Polo zertrümmert. Dort machten sich die oder der Täter allerdings ebenso ohne Beute aus dem Staub wie in den Straßen Im Krähenfeld und in der Schäferstraße. Die Seitenscheiben der Fahrzeuge gingen aber auch dort zu Bruch. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 2500 Euro.