Kinder veranstalten eine Zeitungsschlacht

Die Schulkinder-Gruppe „Wackelzähne“ der Kita „Vin“ (Verschiedensein ist normal) haben beim Taki-Projekt (Tageszeitung im Kindergarten) die Peiner Nachrichten kennengelernt. Mit Taki werden Kinder über die Zeitung spielerisch mit Sprache, Schrift und Zeichen vertraut gemacht. In vier verschiedenen Gruppen ging es bei Taki hoch her. Kinder mit und ohne erhöhten Unterstützungsbedarf hatten Spaß bei der Aktion. Die Kinder in der Bewegungsgruppe veranstalteten eine Zeitungsschlacht und versuchten, mit Zeitungsseiten vor dem Bauch zu laufen, ohne dass diese runterfallen. Auch das Eisbärenspiel mit der Zeitung, bei dem die Kinder sich auf eine Eisscholle aus Zeitungen retten müssen, wenn der Eisbär kommt, durfte nicht fehlen.

In der Kreativ-Gruppe haben die Kinder mit ihren Zeitungen gebastelt. Dabei sind tolle Werke entstanden, die in der Kita ausgestellt wurden. Auch bei der Gruppe „Musikgeschichten“ spielte die Zeitung eine große Rolle. Es wurde geraschelt und geklatscht und natürlich auch aus der Zeitung vorgelesen. Die Vorschul-Spielgruppe hatte sich aus Zeitungen ein eigenes Memory gebastelt und Suchspiele gespielt. Die Kita „Vin“ hat zum ersten Mal bei Taki mitgemacht und zieht ein positives Resümee: „Die Zeitung war für alle ein großer Gewinn. Spaß und Bildung – beides zusammen ist bei Taki möglich“, fassten die Erzieherinnen Franziska Albrecht und Anika Oldenburg zusammen.