Sparkasse begrüßt fast 100 junge Leute beim Zukunftstag

Fast 30 Schüler waren am Zukunftstag 2018 bei der Sparkasse in Peine zu Gast. Foto: SHGP

Wie in jedem Jahr war das Interesse groß beim Zukunftstag bei der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine. 100 junge Leute hatten sich angemeldet. „Wir hatten noch weitere Anfragen, aber mehr Teilnehmer hätten wir nicht unterbringen können – auch im Sinne der jungen Leute, die ja bei uns etwas erleben und lernen wollen“, so Sparkassensprecherin Elke Brandes in einer Mitteilung vom Montag.. An den drei Hauptstandorten Hildesheim, Goslar und Peine wurde jeweils das gleiche Programm geboten – vorbereitet und organisiert von Auszubildenden der Sparkasse und den Ausbildungsbeauftragten.

Am Zukunftstag konnte die Sparkasse dann unter dem Motto „Money matters“ insgesamt 97 junge Menschen begrüßen – davon 29 im S-Treffpunkt an der Celler Straße in Peine. Die jungen Besucher konnten sich ein Bild davon machen, wie eine Ausbildung bei der Sparkasse abläuft, worauf es im Beruf der Bankkaufleute ankommt und welche Perspektiven nach Abschluss der Ausbildung bestehen. Im Rahmen einer Rallye erkundeten die Teilnehmer auch die Geschäftsstelle im Gebäude an der Celler Straße. Mit der Siegerehrung und einem Gruppenfoto endete für die jungen Besucher der Tag bei der Sparkasse.