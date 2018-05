Polizei findet Rauschgift in der Burgschule

Für Aufregung in der Schüler- wie auch in der Elternschaft der Peiner Burgschule – eine Grund- und Hauptschule – hat eine Drogen-Durchsuchung der Polizei gesorgt. Bei dem Einsatz am Donnerstag voriger Woche, der „Zukunftstag“, war auch ein Rauschgiftspürhund im Einsatz. ...