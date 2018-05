Peine Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 7.30 Uhr, versucht, in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Sandmorgen in Oberg einzubrechen. Die Täter scheiterten allerdings an dem Versuch, die gesicherte Kellertür des Wohnhauses aufzubrechen, teilt die Polizei mit. Sie flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

