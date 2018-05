AfD in Peine und Gifhorn bilden eigene Verbände

Der Kreisverband Gifhorn-Peine der AfD (Alternative für Deutschland) teilt sich, so der Wille der Mitglieder, in zwei eigenständige Kreisverbände auf. „Wir wollen uns noch mehr auf die lokalpolitischen Themen der beiden Kommunen konzentrieren und deutlich mehr Präsenz in beiden Kreisstädten zeigen“, erklärt Vorsitzender Oliver Westphal (Edemissen) in einer Mitteilung. Das Konzept für die künftige Ausrichtung der Verbände stellte Westphal am Montag in einem „Bürgerforum“ in Leiferde vor.

Die Aufteilung in eigenständige Parteiorgane war demnach schon vor der Bundestagswahl ein Thema. Vollzug soll bis zum Ende des Jahres erfolgen. „Die Strategie heißt ,Mitgliedergewinnung’“, so Westphal weiter. Dazu müsse die Kreispartei mehr Präsenz zeigen und das Angebot für Mitglieder und Wähler in beiden Kommunen präzisieren.

Im Verlauf eines Kreisparteitages – laut bisheriger Planung im August – sollen die Neugründungen verabschiedet und neue vorstände sowie Delegierte gewählt werden. Die Auflösung des bisherigen Kreisverbands Gifhorn-Peine satzungsgemäß auf dem nächsten Landesparteitag statt.

Die beiden Kreisverbände wollten trotzdem auch künftig zusammenarbeiten und gemeinsame Veranstaltungen durchführen. Westphal: „Die Trennung ist ein logischer Schritt, da wir in beiden Kreisstädten unterschiedliche, lokalpolitische Themen bearbeiten und die Mitglieder die Möglichkeit bekommen sollen sich auch in Peine zu treffen.“

Die beiden neuen Kreisverbände hätten etwa die gleiche Stärke – Peine mit aktuell 52 Mitgliedern und einem Förderer; Gifhorn mit 47 Mitgliedern und drei Förderern.