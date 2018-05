Polizei sucht nach Schlägerei unabhängige Zeugen

Peine Nach der Schlägerei mit rund 15 beteiligten Personen am Samstag am Friedrich-Ebert-Platz in Peine sucht die Polizei weitere Zeugen, Hinweise unter Tel: (0 51 71) 999-0. Vor Ort wurden fast nur noch Verletzte angetroffen, deswegen hofft die Polizei auf Beobachtungen Unbeteiligter. Der Streit sei wahrscheinlich ursprünglich in einer Bar entstanden, teilte die Polizei Peine am Montag auf Nachfrage mit. Die weiteren Ermittlungen laufen. Bisher hätten aber fast nur an dem Streit beteiligte Personen befragt werden können.

