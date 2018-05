Hier haben Peiner Kinder in den Sommerferien Spaß

Damit in den bevorstehenden großen Ferien keine Langeweile aufkommt, werden auch in diesem Jahr von der Stadtjugendpflege sowie örtlichen Vereinen und Institutionen wieder zahlreiche attraktive Aktivitäten für Kinder und Jugendliche angeboten. Die Broschüre „Sommerferien in Peine 2018“ liegt jetzt...