Badeseen werden regelmäßig überprüft

Peine Seit dem 15. Mai hat wieder offiziell die Badegewässersaison im Landkreis Peine begonnen. Bis zum 15. September ziehen Mitarbeiter des Gesundheitsamtes nun im dreiwöchigen Rhythmus Proben an den fünf EU-Gewässern im Landkreis Peine. Diese sind der Eixer See, der Wehnser See, der Kiessee Wipshausen,...