Ortsrat tagt in Schmedenstedt

Schmedenstedt Der Ortsrat Schmedenstedt trifft sich am Mittwoch, 23. Mai, im Saal der Gaststätte Lüddecke in Schmedenstedt, Zum Forthaus 1, zur öffentlichen Sitzung. Beginn ist um 18 Uhr. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Bebauungsplan „Zum Forsthaus“. Dabei geht es um eine geplante Wohnbebauung in...