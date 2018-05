Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall am Fuhsering

Peine Zu einem Verkehrsunfall auf dem Fuhsering in Peine in Höhe der Einmündung zur Schloßbleiche mit einer schwer und einer leicht verletzten Person ist es am Freitag gegen 12.50 Uhr gekommen. Ein 74-jähriger Fahrer eines Opel Vectra fuhr auf der linken Spur Richtung Vöhrum, als er aus bisher noch ungeklärter Ursache ungebremst auf den an der Ampel stehenden Nissan Qashqai eines 49-Jährigen prallte. Der Nissan wurde auf die Gegenfahrbahn geschoben. Anschließend prallte der Opel Vectra noch auf einen Toyota Corolla, der noch vor dem Nissan gewartet hatte, teilt die Polizei mit.

Der Fahrer des Opel Vectra wurde schwer und der 49-jährige Fahrer des Nissan leicht verletzt. Schadenshöhe: 13 500 Euro.