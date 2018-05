Nächste Etappe: Neuruppin

Peine Der „Lila Hoffnung“-Gründer Holger Busse aus Peine und sein Team sind auf ihrer Darmkrebs-Präventions-Radtour „700 Kilometer in 7 Tagen“ in Schwerin angekommen. „Das war eine überragende Etappe“, resümiert Busse. In Schwerin wurden sie von Dr. Renate Kubbutat, der Leiterin und Amtsärztin der...