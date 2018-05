Ausschuss diskutiert über Verwaltungsstandort

Peine . Mit dem Ersatzbau für das Sanitärgebäude auf dem kreiseigenen Zeltplatz in Eltze sowie dem Bericht zur Ausstattung (technisch/räumlich) am Kreisverwaltungsstandort Werner-Nordmeyer-Straße in Peine und der Übersicht über anstehende bauliche Maßnahmen befasst sich der Ausschuss für Bauen und...