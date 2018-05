Pfarrverbände führen neue Vorstände ein

Der Pfarrverband Duttenstedt, Essinghausen und Meerdorf führt am Sonntag, 3. Juni, die neuen Kirchenvorstände ein und verabschiedet die ausscheidenden Kirchenvorsteher. Der festliche Gottesdienst findet in der St.-Johannis-Kirche in Duttenstedt statt, er beginnt um 10 Uhr. Zudem wird Erhard Fricke...