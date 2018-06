Polizeieinsatz: Auto prallt gegen Hauswand

Peine Ein 23- jähriger Fahrer missachtete in Peine auf der Duttenstedter Straße die Vorfahrt und stieß mit einem entgegenkommenden PKW zusammen.

An der Kreuzung Schwarzer Berg auf der Duttensteder Straße ist es in der Nacht zum Freitag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 23- jähriger Fahrer missachtete auf der Duttenstedter die Vorfahrt und stiess mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des Unfallverursachers gegen eine Hauswand geschleudert. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 19.000 Euro. red