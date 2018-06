Hendrik Rust feiert silbernes Priesterjubiläum

Pfarrer Hendrik Rust feiert sein silbernes Priesterjubiläum, das teilt der Pfarrgemeinderat der Katholischen Pfarrgemeinde „Zu den Heiligen Engeln“ mit. Am Sonntag, 10. Juni, findet eine Heilige Messe in der Pfarrkirche „Zu den Heiligen Engeln“ in Peine statt. Los...