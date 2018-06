Peine Ein 18-Jähriger steht im Verdacht, einem ebenfalls 18-Jährigen am Montag gegen 16.15 Uhr in der Woltorfer Straße in Peine mit einem Gegenstand unvermittelt auf den Hinterkopf geschlagen zu haben. Durch den Schlag wurde das Opfer nach Angaben der Polizei am Kopf verletzt. Eine Platzwunde musste im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine in Verbindung zu setzen: Tel: (0 51 71) 99 90.

