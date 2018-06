Verloren und versteigert

80 Fahrräder, Smartphones, ein Fischaugenobjektiv, eine Astschere, eine Handtasche, einige Schmuckstücke, ein Pferdehalfter – was andere Menschen verloren und innerhalb einer Frist nicht im Fundbüro abgeholt haben, kam jetzt bei der jährlichen Fundsachenversteigerung auf dem Gelände der städtischen Betriebe in Peine-Telgte unter den Hammer. Rund 50 Interessierte schauten, was sie wohl gebrauchen könnten. ...