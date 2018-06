Messer-Räuber überfällt Tankstelle am Schwarzen Weg

Sonntagabend, kurz vor 22 Uhr - plötzlich taucht ein bislang unbekannter Täter auf dem Gelände einer Tankstelle am Schwarzen Weg in Peine auf. Der Täter bedroht den 19-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer und fordert die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten. Nachdem er das Bargeld, in bisher unbekannter Höhe, sowie die Zigaretten erhalten hatte, flüchtet er in unbekannte Richtung. Eine von der Peiner Polizei sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg.

Der Täter trug auffällige Schuhe

Aufgrund der vorliegenden Zeugenaussagen wird der mutmaßliche Täter so beschrieben: etwa 170 Zentimeter groß, russischer Akzent, schwarze Schuhe mit deutlich abgesetzter weißer Sohle, schwarze Jogginghose, schwarze Kapuzenjacke, schwarzer Schal, schwarzer Rucksack.

Polizei Peine sucht Zeugen

Zeugen, welche Tatbeobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Peine in Verbindung zu setzen:

(0 51 71) 99 90.