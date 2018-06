Naturgarten ist geöffnet

Edemissen. Ein Naturgarten mit kleinem Teich, Sumpfgraben, Wildsträucherhecken, Trockenmauern mit seltener Wildstaudenflora, Dach- und Fassadenbegrünung, Totholzhecken, Wegen sowie Sitzplätzen, all dies rund um ein Niedrigenergie-Holzhaus ­ - das ist der Garten von Rosemarie und Wolfgang Gemba an der Straße Am Waterkamp in Edemissen. In der Reihe der Offenen Pforte Peine öffnet das Ehepaar den Garten am Sonntag, 24. Juni, von 15 Uhr...