Adenstedter Kindertagesstätte wird größer

. Dem Anbau an die Kindertagesstätte in Adenstedt scheint nichts mehr entgegenzustehen: Sowohl der Ilseder Bau- und Abwasserausschuss als auch der Adenstedter Ortsrat haben dem Vorhaben zugestimmt. Die Entscheidung fällt der Ilseder Gemeinderat am Donnerstag - es dürfte aber ebenfalls auf eine...