Wie sich der Kernort Edemissen verändert

. Wie hat sich der Kernort Edemissen in den vergangenen Jahren baulich verändert? Wo ist heute das Zentrum des Ortes? Wo war es vor 60 Jahren? Wohin entwickelt sich die Ortschaft? Bei einem Dorfspaziergang will der Heimat-und Archivverein am Freitag, 22. Juni, diesen Fragen nachgehen. Die Veranstaltung titelt „Edemissen ­- Gestern - Heute - Morgen“ und beginnt um 18 Uhr am Zehntspeicher. Im Anschluss an den circa eineinhalbstündigen...