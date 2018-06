Meerdorfer erleben „Mexiko-Heimspiel“ in Moskau

Was für ein Erlebnis: Jochen Hansmann und sein Sohn, Bastian Hansmann, aus Meerdorf haben in Moskau das Weltmeisterschafts-Fußballspiel Deutschland gegen Mexiko gesehen. „Wir haben uns vor einem halben Jahr um die Tickets für das Spiel gegen Mexiko beworben und tatsächlich zu den glücklichen Gewinnern gehört“, schreibt Jochen Hansmann in einer E-Mail aus Moskau. Am Freitag früh sind die beiden Meerdorfer von Berlin nach Moskau...