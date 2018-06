Millioneninvestitionen für weitere Kita-Plätze

. Der nach wie vor starke Zuzug von Familien in Neubaugebieten und die gestiegene Geburtenrate sind der Grund: In Wierthe baut die Gemeinde Vechelde je eine weitere Kindergarten- und Krippengruppe an die Kindertagesstätte (Kita) an, in Denstorf errichtet die Kommune eine neue Kita mit vier...