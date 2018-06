Sänger treffen sich zum Bergfest

Wendeburg. Gemeinsam singen, schöne Dinge unternehmen und gutes Essen genießen: Das hat sich der Männergesangverein Zweidorf in seiner Reihe „Singen - erleben - genießen“ vorgenommen. Nächster Termin: Freitag, 22. Juni, ab 19 Uhr an der Ostlandstraße 4B in Wendeburg.