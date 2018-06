Vechelder Grundschule benötigt wohl Anbau

Vechelde . Eng wird es in der Vechelder Grundschule: Ab dem Schuljahr 2019/2020 könnte am Schulstandort in Vechelde ein weiterer allgemeiner Unterrichtsraum benötigt werden - gefragt wäre dabei die Gemeinde als Schulträgerin. Die Rathausverwaltung möge den genauen Bedarf überprüfen und die wirtschaftlichste...