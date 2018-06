Wenser Allee – Radweg oder Bäume

. Dass entlang der Wenser Allee, der Kreisstraße 69, ein Radweg gebaut, aber auch die unter Schutz stehende Allee erhalten wird: Das ist ein schon lange gehegter und viel diskutierter Wunsch in der Gemeinde Wendeburg. Jetzt soll das Projekt vom Landkreis vorangetrieben werden. Allerdings heißt die Devise „Bäume oder Radweg“. Hans-Heinrich Lippe aus Wense sprach das Thema in der Einwohnerstunde des Wendeburger Gemeinderates an und ...