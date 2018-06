An der Peiner Straße wird gebaut

. Es ist ein baulicher Lückenschluss innerorts: Auf einer einstmals landwirtschaftlichen Fläche an der Peiner Straße, am Ortseingang von Wendeburg aus Sophiental kommend linker Hand, sollen mehrere große Häuser gebaut werden. Der Gemeinderat Wendeburg hat beschlossen, hierfür den Bebauungsplan aufzustellen. Er heißt „Peiner Straße Nord“. In der Einwohnerfragestunden meldeten sich zu dem Bauvorhaben Anwohner zu Wort. Wendeburg sei...