Hip-Hop-Formation erreicht 3. Platz

Das harte Training hat sich ausgezahlt. Die Hip-Hop-Formation „B.Unique“ von der Tanzschule Wiesrecker hat bei der Norddeutschen Meisterschaft der Deutschen Tanzlehrer- und Hip-Hop-Tanzlehrer-Organisation (DTHO) in Bad Oldesloe in der Klasse „Juniors 2“ den dritten Platz in der Master-Reihe...