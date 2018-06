Ku(h)lturstall wird zur Party-Diele

. Kleiner Tipp für junge und jung gebliebene Menschen: Wenn’se (Sie) mal richtig abhotten wollen, dann geh’n se in Wense in den Ku(h)lturstall, zum Beispiel, wenn die Band „Just4“ aufspielt. Am Freitagabend war zu erleben, dass die Zuhörer schon beim ersten Stück mit den Füßen im Takt mitwippten. „Ohrwürmer garantiert“, hieß es in der Einladung. Und weiter: „Es darf getanzt werden.“ Die Ohrwürmer gab’s zuhauf. Getanzt wurde erst...