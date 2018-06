Dieb schlägt Ladendetektiv

Peine. Aus den Auslagen des Einkaufcenters am Friedrich-Ebert-Platz hat ein Dieb am Freitagnachmittag mutmaßlich zwei Packungen Rasierklingen genommen. Das berichtete die Polizei am Wochenende. Als der bislang Unbekannte den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen, wurde der Mann vom Ladendetektiv angesprochen. Danach kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Wie die Polizei weiter berichtete, versetzte der Täter dem...