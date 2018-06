Fahrradfahrer hat 2,26 Promille

Peine. Auf der Werderstraße in Peine ist am frühen Freitagabend ein Fahrradfahrer aufgefallen, der unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Wie die Polizei am Wochenende berichtete, ergab der freiwillige Alcotest einen Wert von 2,26 Promille Atemalkoholkonzentration. Der 36-jährige Peiner musste danach zur Blutprobe. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung.