Ein 75-jähriger Autofahrer aus Söhlde fuhr mit seinem Nissan am Samstag um 1.40 Uhr auf der Straße „An der Fuhse“ in Ölsburg, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Laut Polizei lag der Wert des Alcotests lag im Bereich einer Verkehrsordnungswidrigkeit, so dass ein Verkehrsordnungswidigkeits-Verfahren gegen den Fahrer eingeleitet wurde.