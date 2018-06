Räuberischer Diebstahl - Polizei nimmt 33-Jährigen fest

Die Polizei hat am Samstagabend einen Ladendieb festgenommen, der sich nun wegen räuberischem Diebstahl und Widerstand gegen Polizeibeamte verantworten muss. Wie die Polizei berichtete, war der Mann am Samstag gegen 18.40 Uhr von einem Angestellten des Einkaufsmarktes am Hesebergweg wiedererkannt worden. Der 33-Jährige aus Quedlinburg hatte dort bereits Anfang Juni einen Ladendiebstahl begangen. Als der Mann von den alarmierten...