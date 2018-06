Gartenlaube aufgebrochen

In der Nacht zu Samstag sind bisher unbekannte Täter über den einen Meter hohen Zaun eines Kleingartengeländes am Wacholderweg in Vechelde geklettert. Dort brachen sie mit einem Spaten die hölzerne Eingangstür der Gartenlaube auf, stahlen jedoch keine Gegenstände. Die Schadenshöhe beträgt laut...