Von Lengede nach Hildesheim – Pastorin Elisabeth Rabe-Winnen verabschiedet

Lengede In einem feierlichen Gottesdienst verabschiedete die stellvertretende Superintendentin Marion Schmager am Sonntag in Lengede Pastorin Elisabeth Rabe-Winnen. Sie war acht Jahre lang Pastorin in Lengede und wechselt nun nach Hildesheim. Im Michaeliskloster wird sie sich der Gottesdienstberatung widmen.