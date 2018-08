Fünftklässler bauen aus Seilen und Brettern ein Floß

Holzbretter, Seile und Wassertonnen: Lässt sich daraus tatsächlich ein Floß bauen, das 25 Jungen und Mädchen sicher trägt? Fünf 5. Klassen des Julius-Spiegelberg-Gymnasiums (JSG) haben dies unter Beweis gestellt. In Begleitung ihrer Klassenlehrer-Teams fuhr jede Klasse an einem Wochentag an den...