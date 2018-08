Feuer in Adenstedt

In Adenstedt gab es für die Feuerwehren am Montag gegen 13 Uhr einen Einsatz. Das teilte die Polizei Peine auf Nachfrage mit. Ein Wohnhaus stand in Flammen. Die 72 Jahre alte Bewohnerin habe Brandverletzungen erlitten. Die Ermittlungen der Polizei dauerten an. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand musste eine 72-jährige Bewohnerin eines Hauses mit Verbrennungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Wie es genau zu den Verletzungen im...