Rathaus Edemissen muss saniert werden

Die Gemeinde Edemissen muss ihr Rathaus sanieren. Der Gemeinderat hat dafür in seiner Sitzung am Montagabend für die Jahre 2019 uns 2020 insgesamt 1,1 Millionen Euro bereitgestellt, dies als Verpflichtungsermächtigung in einem Nachtragshaushalt. Das Rathaus wurde 1978 gebaut, der Anbau kam 1992...