Autos kollidieren beim Überholen

Ein 27-jähriger Fahrer hat am Montag gegen 8.10 Uhr auf der Bundesstraße 494 zwischen Rosenthal und Hofschwicheldt versucht, mit seinem Skoda zwei Fahrzeuge zu überholen. In Höhe des ersten Fahrzeugs scherte in diesem Moment ein 20-jähriger VW-Fahrer aus, um wiederum einen vor ihm fahrenden Laster zu überholen. Beide Autos berührten sich. Der Skoda geriet ins Schleudern und stieß mit dem Laster zusammen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Schaden beläuft sich auf 2500 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

