Lengede ist am Sonntag eine Kultur-Gemeinde

Von 11 bis 18 Uhr geht es am Sonntag rund in der Gemeinde Lengede. Zukünftig soll es das große Kulturfest alle zwei Jahre geben. Bei der Premiere sind noch nicht alle fünf Dörfer der Gemeinde Veranstaltungsort. Diesmal gibt es die Angebote an neun Standorten in Lengede, Broistedt und Woltwiesche....