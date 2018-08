17-Jähriger geht mit Machete auf Mann los

Mit einer Machete ist ein 17-Jähriger in Wendeburg auf einen 23-Jährigen losgegangen.

Wendeburg. Er verletzt den 23-Jährigen dabei an der Hand.

Zu einem Streit zwischen einem 23-Jährigen und einem 17-Jährigen ist es Donnerstagnachmittag in Wendeburg gekommen. Nachdem der Streit nach Angaben der Polizei offensichtlich eskalierte, griff der 17-Jährige den 23-Jährigen mit einer Machete an. Dabei wurde der Mann an der Hand verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Die Machete konnten die Beamten sicherstellen.