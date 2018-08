1990er-Party beim Vechelder Straßenfest

Auch im Sommer blickt die Vechelder Werbegemeinschaft bereits auf den Winter: Am Samstag, 1. Dezember, veranstaltet sie das 34. Straßenfest in Vechelde – wobei es diesmal eine wichtige Veränderung gibt.Denn erstmals gilt für das Event in diesem Jahr die Kooperation der Werbegemeinschaft mit Radio38: Sascha Polzin, Programmdirektor von Radio38, und Armin Obermeier, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, haben einen entsprechenden Vertrag...