Ein bisschen Kuba in Wense

Bereits zum dritten Mal gastierte das Trio Coppo in Wense. So war es keine Überraschung, dass der mit neuen Stühlen ausgestattete „Ku(h)lturstall“ am Freitagabend voll besetzt war. Denn die meisten Zuhörer waren sozusagen Fans. Sie erwiesen sich als fachkundig, indem sie nach fast jedem Chorus...