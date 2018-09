Sechsjährige läuft vor ein Auto

Eine 55-jährige Frau fuhr am Samstag gegen 15 Uhr mit ihrem Kia auf der Salzgitterstraße in Klein Lafferde. Plötzlich lief ein sechsjähriges Mädchen über die Straße – „ohne auf den Verkehr zu achten“, heißt es in dem Bericht der Polizei Peine. Das Mädchen sei von dem PKW erfasst und auf die Straße geschleudert worden. Dadurch habe es Prellungen und Schürfwunden erlitten.arg