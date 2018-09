Der erste Kultur-Tag in der Gemeinde Lengede ist vorbei

Premiere gelungen: Die Aktion „Kultur in Lengede“ lockte eine Vielzahl von Besuchern an, die sich über die Vielfalt kulturellen Lebens und Schaffens erfreuten. Allein auf dem Hof Burgdorf in Woltwiesche war es proppenvoll. An den meisten Schauplätzen war der Eingangsbereich liebevoll dekoriert. Gern genutzt wurde ein Shuttle-Service. An neun Örtlichkeiten gab es unzählige Darbietungen mit Tanz, Theater, Lesungen und Musik sowie...