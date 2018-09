Einbrecher stehlen 3000 Euro

Peine. Unbekannte sind in einen Veranstaltungsraum am Bruchweg eingebrochen. Sie gelangen durch eine Hintertür ins Innere.

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag, 23.30 Uhr, und Sonntag, 16.45 Uhr, aus einem Veranstaltungsraum am Bruchweg Bargeld gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Einbrecher durch Aufbrechen einer Hintertür in den Raum. Nachdem sie mehrere Räume durchsuchten, konnten die Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand mit Bargeld entkommen. Die Schadenshöhe wird mit circa 3000 Euro angegeben.