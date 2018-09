Am Freitag rockt Radio 38 den Echternplatz in Peine

Viel Live-Musik und Party, Shopping auch am Verkaufssonntag, E-Sports, Kinderspaß und vieles mehr bietet der Peiner Eulenmarkt am bevorstehenden Wochenende – von Freitag bis Sonntag. Die Vorbereitungen für das Stadtfest laufen an. Besonders der Echternplatz wird vielfältig genutzt: am Freitag...